ポケットに対して
インディケータ

Pivot-2 - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: Aborigen

次日のピボットポイントを判断するインディケータの一つです。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7573

