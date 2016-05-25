無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の制作者: Equipe Forex
この方法は、スティーブ･ニソンによる「ローソク足のツボ」という本で詳しく説明されています。Three Line Breakは、三並べのグラフと単純な線形グラフの組み合わせです。
テーマに関する本では、価値モデルの持続性に基づいた相場変動予測の方法が述べられています。
このチャートは、ノイズをフィルタしてピボットポイント、サポート/レジスタンスレベルや図形などを判断させます。注意: Three Line Breakのチャートと普通のチャートを比較すると、グラフィックな図形が違います。これは時間尺度の非線形性だからです。
ある意味では、これは相場の動きを周期的変動に変えるチャートです。
