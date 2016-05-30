另一个版本的决定第二天轴点的指标。

标准偏差通道是在线性回归趋势的基础上绘制的。

三线突破图表。本方法曾经由 Steve Nison 在他的 "日式蜡烛图技术(Japanese Candlestick Charting Techniques)" 一书中描述过。"三线突破"综合了"三联"图表和标准线型或柱形图表的优点。

我开发的一个曾在论坛上讨论了多次的EA交易。