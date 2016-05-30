请观看如何免费下载自动交易
StochasticOnPriceVSwma - MetaTrader 4脚本
作者: perky_z
一个新版的显示于价格窗口右侧的随机震荡指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7577
