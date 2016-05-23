Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
StochasticOnPriceVSwma - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: perky_z
Eine Version des Stochastik direkt im Hauptchart.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7577
