StochasticOnPriceVSwma - индикатор для MetaTrader 4
- 6592
Автор: perky_z
Разновидность Стохастика, расположенный прямо в окне цены.
