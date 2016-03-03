無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
cam_H1_H5_Historical_V4 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 787
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: MrPip、そしてgoodtiding5（Kenneth Z.）が幾つかのアイデアを出した
インディケータCam H1 - H5 Historical v4
インディケータCam H1 - H5 Historical v4
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7497
Trend_CF
インディケータTrend CFTrendStrengthTrio
インディケータTrendStrengthTrioでは、3つのTrendStrengthを組み合わせました。
i_DCG_Camarilla
インディケータiDCG CamarillaPar_Test
インディケータPar Test