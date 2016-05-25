無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Trend continuation factor2 - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者: Conversion only Doc Gaines
トレンドは市場において重要な要素なので、これを検出するのが大事です。しかし、トレンド発生を検出するだけでは十分ではありません。トレンドの方向性を判断することも必要です。トレンドは、短期間で稼ぐのを助けるのに、早くお金を失わせることもありますね。負けを避けるために、制作者がTrend continuation factorというインディケータを開発しました。トレンド発生を検出してトレンドの方向性を判断するためのものです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7493
