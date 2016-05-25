こちらでは、シグナルラインのお代わりにトレールラインが使用されます。トレールラインは、現在値からトレール幅以下離れた線です。

チャート上にメインライン（ティッカーラインに対する早いEMAと遅いEMAの差）とシグナルライン（メインラインに応用されたSMA）が表示されます。