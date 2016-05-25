無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MaxRange - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1034
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: jpkfox
指定された本数の足のために高値と安値を表示します。
指定された本数の足のために高値と安値を表示します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7546
RSI(MA)
インディケータMoving Averageの指針をベースにしたRSIです。そんなにぴくぴく動きません。Trend continuation factor2
このインディケータは、トレンド発生を検出してトレンドの方向性を判断するために開発されました。
ADX BARS
トレンドによって足を染めています。ADXをベースにしています。CoeffofLine_true2
予想される相場の動きの方向性を表示します。