ポケットに対して
インディケータ

MaxRange - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: jpkfox

指定された本数の足のために高値と安値を表示します。




MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7546

