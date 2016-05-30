请观看如何免费下载自动交易
Trend continuation factor2
作者: Doc Gaines，只做了转换
趋势是市场中的重要组成部分，您当然应该能够确定它们。但是，确定趋势还不够，很重要的是确定当前趋势的方向。尽管趋势可以帮您在短期内大量赚钱，如果仓位与市场相反，它们也使您快速输钱。为了避免这样的状况，作者开发了 "趋势持续因数" (TCF). 本指标的创建就是用于确定趋势和它的方向的。为了理解得更加清楚，请阅读这里。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7493
