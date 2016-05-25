コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

RSI(MA) - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
2本のMAによって2本のRSIが作成されます。RSIの交差はシグナルを出します。ただし、インディケータの動きの方向性が交差シグナルと一致する必要があります。そうでなければシグナルがフィルタリングされません。





