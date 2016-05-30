请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: mandorr
这里，使用的是追踪线而不是信号线。跟踪线是距离当前价格不超过跟踪长度的线。如果价格与跟踪线之间的差距小于跟踪长度，跟踪线就不会移动。和信号线不同，跟踪线用于过滤价格的延迟而不是时间的延迟。
计算快速跟踪线和慢速跟踪线之间的差距，因为这是一个震荡指标，在图表上没有ticker线，本指标的值在 -100 到 +100 之间的范围内变化。TrailCD 线方向的变化可以用作交易信号，在另一个版本中，信号是与零线的交叉，指标线将要达到 -100 或 +100 是很强的信号，需要积累大量的订单时刻才能使指标信号变得重要。
这里，使用的是追踪线而不是信号线。跟踪线是距离当前价格不超过跟踪长度的线。如果价格与跟踪线之间的差距小于跟踪长度，跟踪线就不会移动。和信号线不同，跟踪线用于过滤价格的延迟而不是时间的延迟。
计算快速跟踪线和慢速跟踪线之间的差距，因为这是一个震荡指标，在图表上没有ticker线，本指标的值在 -100 到 +100 之间的范围内变化。TrailCD 线方向的变化可以用作交易信号，在另一个版本中，信号是与零线的交叉，指标线将要达到 -100 或 +100 是很强的信号，需要积累大量的订单时刻才能使指标信号变得重要。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7492
Ticker MACD
图表中包含了主线 (快速EMA和慢速EMA之间的差，应用于Ticker线)和信号线(通过把SMA应用到主线得到)。Ticker Awesome Oscillator
它计算了两个简单移动平均之间的差距: SMA(5) and SMA(34). 图表类型: 绿色和红色的柱形图。
Trend continuation factor2
本指标用于确定趋势和它的方向。TrendStrength
本指标用于确定全局趋势。