



作者: mandorr这里，使用的是追踪线而不是信号线。跟踪线是距离当前价格不超过跟踪长度的线。如果价格与跟踪线之间的差距小于跟踪长度，跟踪线就不会移动。和信号线不同，跟踪线用于过滤价格的延迟而不是时间的延迟。计算快速跟踪线和慢速跟踪线之间的差距，因为这是一个震荡指标，在图表上没有ticker线，本指标的值在 -100 到 +100 之间的范围内变化。TrailCD 线方向的变化可以用作交易信号，在另一个版本中，信号是与零线的交叉，指标线将要达到 -100 或 +100 是很强的信号，需要积累大量的订单时刻才能使指标信号变得重要。