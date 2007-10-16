Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ticker Trail - индикатор для MetaTrader 4
- 5053
Автор: mandorr
Здесь вместо сигнальной линии - линия трала. Трал - это линия, которая удалена от текущей цены не более, чем на длину трала. Если разница между ценой и линией трала меньше длины трала, то линия трала не двигается. Линия трала является хорошим фильтром с задержкой по цене, а не по времени, как сигнальная линия.
Вычисляется как разница между быстрым и медленным тралом. Поскольку это осцилятор, тикерной линии на графике нет. Значения индикатора находятся между -100 и +100. Изменение направления линии TrailCD может служить торговым сигналом. В другом варианте сигналом является пересечение нулевой линии. Очень сильным сигналом является достижения линией индикатора значения -100 или +100. Требуется накопить достаточно большое количество тиков, чтобы сигналы индикатора стали значимыми.
