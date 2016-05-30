



作者: mandorr图表包含了主线(快速EMA和慢速EMA之间的差距, 应用到Ticker线) 以及信号线 (通过把SMA应用到主线得到)。在"Ticker MACD"指标中，索引为0的线 (在"Colors"页面中编号0)是 MACD 的主线，索引为1的线(在"Colors"页面中编号1)是信号线，指标在主线的 PeriodSignal 订单时刻之后画出信号线。需要注意的是，至少要在 PeriodSlow 个订单时刻或者更晚之后，指标的正常数值才会出现。这是因为在MACD计算时使用了EMA数值的计算，使用了回归的公式: X[t+1]=X[t]+K*(Price[t+1]-X[t]).两个EMA的初始值都等于当前价格: X[0]=Price[0]. 这使得同样周期数的EMA，在初始时间不同时，在同一时刻有不同的数值，因为初始EMA值不同。但是在过了长一点的时间之后，这些EMA的数值就变得一致了。这在普通的图表上不会感觉到，因为窗口中有了大量的柱，对于 ticker 版本, 就需要等待足够的订单数的积累。12, 26, 9. 如果有人有兴趣，他们可以用参数来做试验以决定操作此指标的规则。传统版本: 信号线与主线的交叉，有时使用主线或者信号线与零线的交叉。第三版: 主线与之前数值的增加/减少 (根据比尔威廉姆的AO指标的精神).更加"别致"的版本: Ticker MACD 指标的主线与 Ticker 指标主线的背离。您可以看到，有多个用法选项。