Ticker MACD - индикатор для MetaTrader 4
- 5171
Автор: mandorr
График содержит основную линию (разность между быстрой EMA и медленной EMA, примененных к тикерной линии) и сигнальную линию (линию, полученную применением SMA к основной линии).
В индикторе "Ticker MACD" линия с индексом 0 (№0 на закладке "Цвета") - основная линия MACD. Линия с индексом 1 (№1 на закладке "Цвета") - сигнальная линия. Сигнальная линия начинает вырисовываться через PeriodSignal тиков после основной линии.
Нужно учитывать, что нормальные значения индикатора начинают появляться через не менее PeriodSlow тиков, а то и больше. Это связано с тем, что для вычисления значений EMA, используемых для вычисления MACD, применяется рекурентная формула: X[t+1]=X[t]+K*(Price[t+1]-X[t]).
Начальное значение обеих EMA принимается равным текущей цене: X[0]=Price[0]. Это приводит к тому, что EMA с одинаковым периодом, но с разным начальным отсчетом времени имеют разное значение в один и тот же момент времени из-за разных начальных значений EMA. Но через достаточно большой промежуток времени, значения этих EMA становятся практически одинаковыми. На обычных графиках это не чувствуется из-за большого числа баров в окне. Для тикерного варианта приходится ждать, пока накопится достаточное количество тиков.
Параметры индикатора по умолчанию выбраны классические:
12, 26, 9. Кому интересно, могут поэкспериментировать с параметрами и определить правила работы с этим индикатором.
Традиционный вариант: пересечение основной линией сигнальной линии. Иногда используют пересечение основной или сигнальной линией нулевой линии.
Третий вариант: увеличение/уменьшение значения основной линии по сравнению с предыдущем значением (в духе индикатора AO дедушки Билла Вильямса).
Совсем "изысканный" вариант: дивергенция основной линии индикатора Ticker MACD с основной линией индикатора Ticker. Как видим, варианты использования есть.
