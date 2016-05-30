需要清晰可见的分形以确定信号。第二个点是体现了辅助(参考)峰值，信号线就从分形画到辅助峰...

这是一个非常简单的方法，是信号处理和目标跟踪的最好方法之一。

有弹性交易量权重的移动平均(EVWMA), 一个标准移动平均的替代指标。