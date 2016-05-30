请观看如何免费下载自动交易
EMA-Crossover_Signal - MetaTrader 4脚本
作者: Jason Robinson (jnrtrading)
本指标非常简单，并且它需要一定的意志与心理学方面的努力。
- 如果有亏损(例如，在 9:15)并且有相反信号出现 - 不用多想，平掉亏损仓位，盈利会超过它的。
- 如果有新闻出现 - 本系统的帮助就不那么大了，要等到形势稳定之后。
如果只有10个点左右的震荡，就不要使用它，它只会带来灾难。
- 重要新增 !
建仓信号只有在EMA3和EMA7至少差3个点以上的时候才有效，
否则，就可能进入"蛇形状态"而出现一系列亏损，这在波动较小的平缓市场上会出现。阅读更多...
