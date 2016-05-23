Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
EMA-Crossover_Signal - Indikator für den MetaTrader 4
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Jason Robinson (jnrtrading)
Der Indikator ist sehr einfach, und er erfordert eine bestimmte geistige und psychologische Anstrengungen.
- Wenn es ein Minus gibt (zum Beispiel um 9:15) und ein entgegengesetztes Signal erscheint - SCHLIESSEN SIE DAS MINUS ohne zu zögern, das Plus wird es kompensieren.
- Wenn Nachrichten bevorstehen - das System ist dann nicht besonders erfolgreich. Warten Sie bis sich alles beruhigt.
Wenn es Schwankungen von mehr als 10 Points gibt, sollte es nicht verwendet werden, es wird nur enttäuschen.
- WICHTIGE ERGÄNZUNG!
----------------------------
Ein Signal zur Positionseröffnung ist nur gültig, wenn die Differenz von EMA3 und EMA7 mindestens 3 Points beträgt.
Ansonsten könnte man in eine "Schlange" geraten mit duzenden, aufeinander folgenden Verlustpositionen, dies geschieht in einem dünnen, flachen Markt. Mehr...
