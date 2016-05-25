無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DayImpuls_T3_v2 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1208
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
制作者: Modestにより修正されました。 インディケータDayImpuls_T3_v2の修正版です。
更新:
- t3法に基づく平滑化が追加されました。価格チャネルが追加されました。
- コードを整形してわかりやすくしました。内容に大きな影響を与えません。
- 要らないグラフィックを削除しました。更に、表示管理が可能になりました。
- DisplayModeが0ならば、DayImpulsと平滑化曲線が表示されます。
- DisplayModeが1ならば、DayImpulsが表示されます。
- DisplayModeが2ならば、平滑化曲線だけが表示されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7451
