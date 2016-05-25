コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DayImpuls_T3_v2 - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1208
評価:
(10)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
制作者: Modestにより修正されました。

インディケータDayImpuls_T3_v2の修正版です。



更新:
  • t3法に基づく平滑化が追加されました。価格チャネルが追加されました。
  • コードを整形してわかりやすくしました。内容に大きな影響を与えません。
  • 要らないグラフィックを削除しました。更に、表示管理が可能になりました。
  • DisplayModeが0ならば、DayImpulsと平滑化曲線が表示されます。
  • DisplayModeが1ならば、DayImpulsが表示されます。
  • DisplayModeが2ならば、平滑化曲線だけが表示されます。

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7451

