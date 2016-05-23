Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
DayImpuls_T3_v2 - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: erweitert von Modest
Die modifizierte Version des DayImplus 1.1 Indikators.
Ergänzt:
- Glättung durch die t3-Methode hinzugefügt. Kanäle hinzugefügt.
- Kleine Modifikation des Algorithmus zur besseren Lesbarkeit des Code. Verändert NICHT die Originalberechnungen.
- Überflüssige Grafiken entfernt, Einführung von Darstellungs-Modi
- DisplayMode=0 - Zeigt TagesImpuls und Mittelwerte
- DisplayMode=1 - Zeigt nur den TagesImpuls
- DisplayMode=2 - Zeigt nur die Mittelwerte
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7451
Complex_pairs
Ein deutlich sichtbares Fraktal ist erforderlich, um ein Signal zu veranlassen. Der zweite Punkt ist das Vorhandensein einer Hilfsspitze (Referenzspitze). Die Signallinie wird von den Fraktalen durch diese Hilfsspitzen gezeichnet...Complex_Common
Dies ist ein Impuls oder Signal-Indikator. Er ist sehr empfindlich und reagiert schnell auf Kursbewegungen.
EMA-Crossover_Signal
Der Indikator ist sehr einfach, und er erfordert eine bestimmte geistige und psychologische Anstrengungen.EMAPredictive3
Dies ist eine sehr einfache Methode, eine der besten in der Signalverarbeitung und Zielverfolgung.