Complex_Common - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者: セミョーン・セメノビッチ
シグナルインジケータです。このインジケータは、感度が高くて、相場の動きに早く反応します。
クラスターインディケータに関する記事はこちら。
Bunnygirl Cross and Daily Open
このインディケータは、移動平均線の交差をベースにしています。著者によると、これを使うと90パーセントの取引が利益を出します。このエグジットシステムを考慮すると、利益がだいぶ大きくできます。ASCT1sig
このインディケータは、音声アラートを出して、「買い」または「売り」シグナルを表示します。
Complex_pairs
シグナルを判断するには、明確に表現されているフラクタル －一般的に強い変動のあとに現れる鋭い頂上、が必要です。2番目のエレメントは 二次的な（サポート）頂上です。 この頂上を通るフラクタルからシグナルライン（画像の赤色の線）が描かれます。DayImpuls_T3_v2
インディケータDayImpuls_T3_v2の修正版です。