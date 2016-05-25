このインディケータは、移動平均線の交差をベースにしています。著者によると、これを使うと90パーセントの取引が利益を出します。このエグジットシステムを考慮すると、利益がだいぶ大きくできます。

このインディケータは、音声アラートを出して、「買い」または「売り」シグナルを表示します。