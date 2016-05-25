コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Complex_Common - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Deutsch
ビュー:
1375
評価:
(9)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: セミョーン・セメノビッチ

シグナルインジケータです。このインジケータは、感度が高くて、相場の動きに早く反応します。
クラスターインディケータに関する記事はこちら

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7449

Bunnygirl Cross and Daily Open Bunnygirl Cross and Daily Open

このインディケータは、移動平均線の交差をベースにしています。著者によると、これを使うと90パーセントの取引が利益を出します。このエグジットシステムを考慮すると、利益がだいぶ大きくできます。

ASCT1sig ASCT1sig

このインディケータは、音声アラートを出して、「買い」または「売り」シグナルを表示します。

Complex_pairs Complex_pairs

シグナルを判断するには、明確に表現されているフラクタル －一般的に強い変動のあとに現れる鋭い頂上、が必要です。2番目のエレメントは 二次的な（サポート）頂上です。 この頂上を通るフラクタルからシグナルライン（画像の赤色の線）が描かれます。

DayImpuls_T3_v2 DayImpuls_T3_v2

インディケータDayImpuls_T3_v2の修正版です。