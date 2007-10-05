CodeBaseРазделы
Индикаторы

DayImpuls_T3_v2 - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
5439
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: дополнил Modest

Модифицированная версия индикатора DayImplus 1.1. 


Добавлено:
  • Добавил сглаживание по методу t3. Добавил каналы.
  • Слегка изменил алгоритм, чтобы понятнее воспринимался код. На суть оригинала не влияет НИКАК.
  • Убираем лишнюю графику, вводим управление режимом отображения
  • DisplayMode=0 Отображаются DayImpuls и слаженная кривая
  • DisplayMode=1 Отображаются только DayImpuls
  • DisplayMode=2 Отображаются только слаженная кривая
