DayImpuls_T3_v2 - индикатор для MetaTrader 4
Автор: дополнил Modest
Модифицированная версия индикатора DayImplus 1.1.
Добавлено:
- Добавил сглаживание по методу t3. Добавил каналы.
- Слегка изменил алгоритм, чтобы понятнее воспринимался код. На суть оригинала не влияет НИКАК.
- Убираем лишнюю графику, вводим управление режимом отображения
- DisplayMode=0 Отображаются DayImpuls и слаженная кривая
- DisplayMode=1 Отображаются только DayImpuls
- DisplayMode=2 Отображаются только слаженная кривая
