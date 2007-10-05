Murrey Math (ММ) – торговая система подходящая для любых рынков. Система ММ составлена из двух основных компонентов: геометрия, используемая для измерения ценовых движений заданного рынка и набора правил основанных на технике Ганна и японских свечах.

Для определения сигнала необходимо наличие четко выраженного фрактала. Второй элемент – это наличие вспомогательного (опорного) пика. От фрактала через этот вспомогательный пик проводится сигнальная линия...

Это импульсный индикатор или сигнальный. Он очень чувствительный и быстро реагирует на ценовые движения.