请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: 由 Modest 提供
DayImplus 1.1 指标的修改版本。
新增:
- 增加了使用t3方法的平滑；增加了通道；
- 稍微修改了算法以使得代码更加容易理解；不会以任何方式影响之前的本质；
- 删除了多余的图形，介绍了显示模式；
- DisplayMode=0 - 显示 DayImpuls 和平滑曲线
- DisplayMode=1 - 只显示 DayImpuls
- DisplayMode=2 - 只显示平滑曲线
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7451
Complex_pairs
需要清晰可见的分形以确定信号。第二个点是体现了辅助(参考)峰值，信号线就从分形画到辅助峰...Complex_Common
这是一个脉动或者信号指标。它对价格变化的反应相当敏感和快速。
EMA-Crossover_Signal
本指标非常简单，并且它需要一定的意志与心理学方面的努力。EMAPredictive3
这是一个非常简单的方法，是信号处理和目标跟踪的最好方法之一。