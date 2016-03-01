コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

3c_JRSX_H - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: Weld, Jurik Research

実際に、このインディケータは伝統的なオシレーターとまったく同じで、これにRSIと同じようなテクニカル分析方法が利用できます。ただし、上級のアルゴリズムのおかげで、これはより小さい遅延値、または平滑された形式を持ちます。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7439

