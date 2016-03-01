インディケータBW2 - WiseMan 1ビル・ウィリアムズによる本「Trading Chaos II」をベースにしています。

ここでは、価格の行の中央に重要な影響が与えられます。実際に、これは平滑単純移動平均線として表示されます。単純移動平均線の長さは、指定された期間の数の偶奇性によります。