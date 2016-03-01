コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

BW2 - WiseMan 1 - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Deutsch
ビュー:
1002
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: wellx

ビル・ウィリアムズによる本「Trading Chaos II」
をベースにしています。パラメータ:
  • - updown - ポイントで表される記号のシフト（記号を重ねない為）
  • - back - 指定される前バーの本数 (最高値・最小値を判断する為)



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7435

TMA TMA

ここでは、価格の行の中央に重要な影響が与えられます。実際に、これは平滑単純移動平均線として表示されます。単純移動平均線の長さは、指定された期間の数の偶奇性によります。

Super-signals Super-signals

このインジケータは、超使いやすいです。赤い矢印は売りシグナルを意味し、青い矢印は買いシグナルを表します。Hi-LoやTrendなどのようなアナログ製品を大きく上回ります。どんな時間軸でもどんな通貨ペアでも機能します。

3c_JRSX_H 3c_JRSX_H

実際に、このインディケータは伝統的なオシレーターとまったく同じで、これにRSIと同じようなテクニカル分析方法が利用できます。

ACD_2.mq4 ACD_2.mq4

インディケータは、サポート/レジスタンスレベルを表示します。