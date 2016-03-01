無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BW2 - WiseMan 1 - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: wellx
ビル・ウィリアムズによる本「Trading Chaos II」
をベースにしています。パラメータ:
ビル・ウィリアムズによる本「Trading Chaos II」
をベースにしています。パラメータ:
- - updown - ポイントで表される記号のシフト（記号を重ねない為）
- - back - 指定される前バーの本数 (最高値・最小値を判断する為)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
TMA
ここでは、価格の行の中央に重要な影響が与えられます。実際に、これは平滑単純移動平均線として表示されます。単純移動平均線の長さは、指定された期間の数の偶奇性によります。Super-signals
このインジケータは、超使いやすいです。赤い矢印は売りシグナルを意味し、青い矢印は買いシグナルを表します。Hi-LoやTrendなどのようなアナログ製品を大きく上回ります。どんな時間軸でもどんな通貨ペアでも機能します。