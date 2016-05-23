CodeBaseKategorien
3c_JRSX_H - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: Weld, Jurik Research

Die Eigenschaften dieses Indikators sind sehr ähnlich denen klassischer Oszillatoren und er kann in einer technischen Analyse genau so wie der RSI verwendet werden. Allein durch die Verwendung anspruchsvoller Glättungsalgorithmen zeigt er weniger Verzögerung und eine ruhigere Linie.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7439

