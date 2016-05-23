und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
3c_JRSX_H - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1185
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Eigenschaften dieses Indikators sind sehr ähnlich denen klassischer Oszillatoren und er kann in einer technischen Analyse genau so wie der RSI verwendet werden. Allein durch die Verwendung anspruchsvoller Glättungsalgorithmen zeigt er weniger Verzögerung und eine ruhigere Linie.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7439
Der BW2 - WiseMan 1 Indikator. Basierend auf dem Buch von Bill Williams: "Trading Chaos", Zweite Ausgabe.TMA
Hier liegt der Fokus auf dem mittleren Teil der Preisreihe. Tatsächlich ist es ein doppelt geglätteter, einfacher gleitender Durchschnitt. Die Glättungslänge eines gleitenden Durchschnitts hängt davon ab, ob sie gerade oder ungerade ist.
Direktionales System (ADX). Das direktionale System wurde von George Wilder in der Mitte der 70er Jahre als Ergänzung zu den PARABOLIC SAR System entworfen, und dann weiter entwickelt durch eine Reihe von Analysten.ASCT1sig
Der Indikator erzeugt ein akustisches Signal und ein Nachrichtenfenster für das Verkauf- oder Kauf-Signal.