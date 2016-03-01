無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ACD_2.mq4 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 877
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: 不明
インディケータは、サポート/レジスタンスレベルを表示します。
インディケータは、サポート/レジスタンスレベルを表示します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7441
3c_JRSX_H
実際に、このインディケータは伝統的なオシレーターとまったく同じで、これにRSIと同じようなテクニカル分析方法が利用できます。BW2 - WiseMan 1
インディケータBW2 - WiseMan 1ビル・ウィリアムズによる本「Trading Chaos II」をベースにしています。
ADX Crossing
ダイレクションシステム (ADX)。ダイレクションシステムは、70～80年代にPARABOLIC SARの追加としてG・ワイルダーによって開発され、その後で幾つかのアナリストに改善されました。FanSimple8
インディケータFanSimpleは、異なる時間軸でMAの「扇子」の回転の精度を表示します。このインディケータには、5、21、55、223など4つの異なる期間の移動平均が含まれます。