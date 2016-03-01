コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ACD_2.mq4 - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: 不明

インディケータは、サポート/レジスタンスレベルを表示します。

