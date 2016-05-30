请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: Weld, Jurik Research
本指标的属性与经典的震荡指标非常类似，使用了可以应用于RSI指标的技术分析的相同方法。只通过使用更加复杂的平滑算法，它就可以减少延迟并使得曲线形状更加平滑。
本指标的属性与经典的震荡指标非常类似，使用了可以应用于RSI指标的技术分析的相同方法。只通过使用更加复杂的平滑算法，它就可以减少延迟并使得曲线形状更加平滑。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7439
BW2 - WiseMan 1
BW2 - WiseMan 1 指标。基于比尔.威廉姆的书籍 - 混沌交易第二版。TMA
在此，焦点是在价格序列的中间部分，事实上，它们是双重平滑的简单移动平均，简单移动的长度依赖于选择的周期数是奇数还是偶数。
ADX Crossing
方向性系统(ADX). 本方向性系统是由 George Wilder 在上世纪70年代中期创建的，它是抛物线状转向与止损系统(Parabolic SAR)的补充，很多分析师进行了进一步的开发。ASCT1sig
本指标生成声音信号并打开卖出或者买入窗口。