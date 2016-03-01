無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TMA - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: Matias Romeo
ここでは、価格の行の中央に重要な影響が与えられます。実際に、これは平滑単純移動平均線として表示されます。単純移動平均線の長さは、指定された期間の数の偶奇性によります。
TMAの計算式は以下の通りです。
- 1. 期間の数に1を加える
- 2. その合計を2で割る
- 3. 結果が分数である場合、整数に丸める
- 4. 「3｣で得られた期間の数に基づいて
- 終値の単純移動平均が計算される
- 5. また、「3｣で得られた期間の数に基づいて
- 「4｣で計算した移動平均の移動平均が計算される
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7433
Super-signals
このインジケータは、超使いやすいです。赤い矢印は売りシグナルを意味し、青い矢印は買いシグナルを表します。Hi-LoやTrendなどのようなアナログ製品を大きく上回ります。どんな時間軸でもどんな通貨ペアでも機能します。TimeZones
異なる標準時に合わせる3本の縦線を表示します。
BW2 - WiseMan 1
インディケータBW2 - WiseMan 1ビル・ウィリアムズによる本「Trading Chaos II」をベースにしています。3c_JRSX_H
実際に、このインディケータは伝統的なオシレーターとまったく同じで、これにRSIと同じようなテクニカル分析方法が利用できます。