TMA - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: Matias Romeo

ここでは、価格の行の中央に重要な影響が与えられます。実際に、これは平滑単純移動平均線として表示されます。単純移動平均線の長さは、指定された期間の数の偶奇性によります。




TMAの計算式は以下の通りです。
  • 1. 期間の数に1を加える
  • 2. その合計を2で割る
  • 3. 結果が分数である場合、整数に丸める
  • 4. 「3｣で得られた期間の数に基づいて
  • 終値の単純移動平均が計算される
  • 5. また、「3｣で得られた期間の数に基づいて
  • 「4｣で計算した移動平均の移動平均が計算される

