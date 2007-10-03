Смотри, как бесплатно скачать роботов
3c_JRSX_H - индикатор для MetaTrader 4
- 5495
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор: Weld, Jurik Research
По своим свойствам этот индикатор абсолютно аналогичен классическим осциляторам и к нему применимы абсолютно те же приёмы теханализа, что и к RSI. Только благодаря использованию более совершенных алгоритмов сглаживания он имеет меньшее запаздывание и более глакую форму кривой.
