3c_JRSX_H - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Deutsch 日本語
Автор: Weld, Jurik Research

По своим свойствам этот индикатор абсолютно аналогичен классическим осциляторам и к нему применимы абсолютно те же приёмы теханализа, что и к RSI. Только благодаря использованию более совершенных алгоритмов сглаживания он имеет меньшее запаздывание и более глакую форму кривой.


