



Автор: Weld, Jurik ResearchПо своим свойствам этот индикатор абсолютно аналогичен классическим осциляторам и к нему применимы абсолютно те же приёмы теханализа, что и к RSI. Только благодаря использованию более совершенных алгоритмов сглаживания он имеет меньшее запаздывание и более глакую форму кривой.