BW2 - WiseMan 1 - MetaTrader 4脚本

已发布:
作者: wellx

基于比尔.威廉姆的书籍 - 混沌交易第二版
参数:
  • - updown - 图标覆盖的偏移点数
  • - back - 计算之前的柱数 (以侦测最高价/最低价)



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7435

