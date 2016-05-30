在此，焦点是在价格序列的中间部分，事实上，它们是双重平滑的简单移动平均，简单移动的长度依赖于选择的周期数是奇数还是偶数。

本指标很容易使用：红色箭头 - 卖出信号，蓝色箭头 - 买入信号。超出了它的模拟，例如最高价-最低价，趋势以及其它达到几次。可以适用于任意时段和任意货币对。