作者: wellx
基于比尔.威廉姆的书籍 - 混沌交易第二版
参数:
- - updown - 图标覆盖的偏移点数
- - back - 计算之前的柱数 (以侦测最高价/最低价)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7435
TMA
在此，焦点是在价格序列的中间部分，事实上，它们是双重平滑的简单移动平均，简单移动的长度依赖于选择的周期数是奇数还是偶数。Super-signals
本指标很容易使用：红色箭头 - 卖出信号，蓝色箭头 - 买入信号。超出了它的模拟，例如最高价-最低价，趋势以及其它达到几次。可以适用于任意时段和任意货币对。
3c_JRSX_H
本指标的属性与经典的震荡指标非常类似，使用了可以应用于RSI指标的技术分析的相同方法。ADX Crossing
方向性系统(ADX). 本方向性系统是由 George Wilder 在上世纪70年代中期创建的，它是抛物线状转向与止损系统(Parabolic SAR)的补充，很多分析师进行了进一步的开发。