Индикаторы

BW2 - WiseMan 1 - индикатор для MetaTrader 4

Автор: wellx

По второй книге Б. Вильмса Торговый хаос II
Параметры :
  • - updown - смещение в поинтах для неналезания значков на графике
  • - back - сколько баров учитывать назад (для определения наивысшего / наинизжего)



