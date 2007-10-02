Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BW2 - WiseMan 1 - индикатор для MetaTrader 4
- 5503
Автор: wellx
По второй книге Б. Вильмса Торговый хаос II
Параметры :
По второй книге Б. Вильмса Торговый хаос II

Параметры :
Параметры :
- - updown - смещение в поинтах для неналезания значков на графике
- - back - сколько баров учитывать назад (для определения наивысшего / наинизжего)
