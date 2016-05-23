CodeBaseKategorien
Indikatoren

BW2 - WiseMan 1 - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Autor: wellx

Basierend auf dem Buch von Bill Williams: "Trading Chaos", Zweite Ausgabe.
Parameter:
  • - updown - Abstand der Zeichen in Points, damit sie sich nicht überlappen
  • - back - die Anzahl der zu berechnenden Bars (zum Finden von Hochs/Tiefs)



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7435

