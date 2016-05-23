Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TMA - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1110
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Matias Romeo
Hier liegt der Fokus auf dem mittleren Teil der Preisreihe. Tatsächlich ist es ein doppelt geglätteter, einfacher gleitender Durchschnitt. Die Glättungslänge eines gleitenden Durchschnitts hängt davon ab, ob sie gerade oder ungerade ist.
Hier liegt der Fokus auf dem mittleren Teil der Preisreihe. Tatsächlich ist es ein doppelt geglätteter, einfacher gleitender Durchschnitt. Die Glättungslänge eines gleitenden Durchschnitts hängt davon ab, ob sie gerade oder ungerade ist.
Schritte der Berechnung des TMA:
- 1. Zur Periodenanzahl des gleitenden Durchschnitts wird 1 addiert.
- 2. Diese Summe wird durch 2 geteilt.
- 3. Ist das Ergebnis keine ganze Zahl, wird es auf die nächste aufgerundet.
- 4. Der einfache gleitende Durchschnitt der Schlusskurse wird mit der Anzahl der
- Perioden aus Punkt 3 berechnet.
- 5. Wieder mit dem in Punkt 3 erhaltene Wert wird jetzt einfach
- der gleitender Durchschnitt des gleitende Durchschnitts aus Punkt 4 berechnet.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7433
Super-signals
Dieser Indikator ist sehr einfach zu verwenden: Roter Pfeil - verkaufen, blauer Pfeil - kaufen. Übertrifft Ähnliche, wie Hi-Lo, Trend und andere um ein Vielfaches. Funktioniert auf jedem Zeitrahmen mit jedem Währungspaar.TimeZones
Zeigt 3 vertikale Linien, jeweils für eine Zeitzone.
BW2 - WiseMan 1
Der BW2 - WiseMan 1 Indikator. Basierend auf dem Buch von Bill Williams: "Trading Chaos", Zweite Ausgabe.3c_JRSX_H
Die Eigenschaften dieses Indikators sind sehr ähnlich denen klassischer Oszillatoren und er kann in einer technischen Analyse genau so wie der RSI verwendet werden.