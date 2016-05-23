CodeBaseKategorien
TMA - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: Matias Romeo

Hier liegt der Fokus auf dem mittleren Teil der Preisreihe. Tatsächlich ist es ein doppelt geglätteter, einfacher gleitender Durchschnitt. Die Glättungslänge eines gleitenden Durchschnitts hängt davon ab, ob sie gerade oder ungerade ist.




Schritte der Berechnung des TMA:
  • 1. Zur Periodenanzahl des gleitenden Durchschnitts wird 1 addiert.
  • 2. Diese Summe wird durch 2 geteilt.
  • 3. Ist das Ergebnis keine ganze Zahl, wird es auf die nächste aufgerundet.
  • 4. Der einfache gleitende Durchschnitt der Schlusskurse wird mit der Anzahl der
  • Perioden aus Punkt 3 berechnet.
  • 5. Wieder mit dem in Punkt 3 erhaltene Wert wird jetzt einfach
  • der gleitender Durchschnitt des gleitende Durchschnitts aus Punkt 4 berechnet.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7433

