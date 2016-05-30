代码库部分
TMA - MetaTrader 4脚本

作者: Matias Romeo

在此，焦点是在价格序列的中间部分，事实上，它们是双重平滑的简单移动平均，简单移动平均的长度依赖于所选的周期数是奇数还是偶数。




TMA 计算的操作:
  • 1. 加上移动平均1的周期数。
  • 2. 得到的和除以2。
  • 3. 如果结果有分数，就四舍五入到整数。
  • 4. 按照收盘价计算简单移动平均，周期数
  • 为第三步得到的结果。
  • 5. 再次使用第三步得到的数值，
  • 计算第四步移动平均的移动平均。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7433

