コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

TimeZones - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Deutsch
ビュー:
1206
評価:
(9)
パブリッシュ済み:
s.mq4 (3.97 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Alejandro Galindo

異なる標準時に合わせる3本の縦線を表示します。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7429

rvmGann_sv8 rvmGann_sv8

このインディケータでは、ジグザグとしてギャンの原理が実行されます。

rvmFractalsLevel rvmFractalsLevel

この面白いインジケータは、フラクタルに基づいてチャネルを作成し、フィボナッチファンをチャネルの上に重ねておきます。

Super-signals Super-signals

このインジケータは、超使いやすいです。赤い矢印は売りシグナルを意味し、青い矢印は買いシグナルを表します。Hi-LoやTrendなどのようなアナログ製品を大きく上回ります。どんな時間軸でもどんな通貨ペアでも機能します。

TMA TMA

ここでは、価格の行の中央に重要な影響が与えられます。実際に、これは平滑単純移動平均線として表示されます。単純移動平均線の長さは、指定された期間の数の偶奇性によります。