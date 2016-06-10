PowerTrend

O indicador calcula os índices de moedas USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD e mostra na janela o índice especificado pelo parâmetro.

A ideia do indicador é selecionar de cada moeda do par de moedas. As moedas são medidas em unidades relativas (pontos). A soma de todas as moeda no indicador, em qualquer momento, é igual a zero.