Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
PowerTrend - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6979
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Сила(фазы) тренда.
PowerTrend
New_Fractal_Lines
Индикатор New Fractal Lines реализует не "приседающий" бар, а "приседающий" фрактал и рисует фрактальные линии.MCVA - Multichart Visual Analyser
Скрипт помогает проводить визуальный анализ движения нескольких валютных пар на произвольном временном интервале