PowerTrend

Der Indikator berechnet die Indizes von USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD und zeigt den Index des angegebenen Parameters in einem eigenen Fenster.

Die Idee des Indikators ist die Auswahl jeder einzelnen Währung aus den Währung-Paaren. Die Währungen wird gemessen in relativen Einheiten (Points). Die Summe aller Währungen zu einem bestimmten Zeitpunkt ist Null.