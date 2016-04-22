Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
PowerTrend - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1311
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Trend-Stärke (Phase) Indikator.
PowerTrend
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7253
MIndex
Der Indikator berechnet die Indizes von USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD und zeigt den Index des angegebenen Parameters in einem eigenen Fenster.Complex pairs
Die Idee des Indikators ist die Auswahl jeder einzelnen Währung aus den Währung-Paaren. Die Währungen wird gemessen in relativen Einheiten (Points). Die Summe aller Währungen zu einem bestimmten Zeitpunkt ist Null.
cloud's trade 2
Ein Beispiel aus einem meiner noch unveröffentlichten Artikel. Eine einfache Vorlage für das Schreiben von benutzerdefinierten Experten.FirstStrike
Zeigt, was zuerst erreicht wurde - Hoch oder Tief der aktuellen Bar.