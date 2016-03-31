请观看如何免费下载自动交易
本指标可以画出 月 - 周 - 日 - H4 的水平或者范围. 用回溯测试判断正确与否
您可以显示或者隐藏任何想在图表上看到的水平:
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7221
