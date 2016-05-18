コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

StochasticONpricePrice - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
制作者：不明

直接価格チャートに表示されるストキャスティクスです。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7215

Kazakh Boa Kazakh Boa

特殊の特徴をもつジグザグです。

DT-ZigZag-Lauer DT-ZigZag-Lauer

ジグザグによってレベルを描画する面白い試みです。相場を感じにくい方におすすめです。相場の状態をかなり明らかにします。

ACD_PV ACD_PV

インディケータACD_PVは、ピボットポイントに関連しています。

ShowOrdersOnChart ShowOrdersOnChart

決済注文の履歴と未執行注文の状態を表示するインディケータです。赤は負けの注文を示し、青は勝ちの注文を示します。