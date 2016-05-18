コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Kazakh Boa - MetaTrader 4のためのインディケータ

実際の制作者: mandor

特殊の特徴をもつジグザグです。



Kazakh Boa


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7213

DT-ZigZag-Lauer DT-ZigZag-Lauer

ジグザグによってレベルを描画する面白い試みです。相場を感じにくい方におすすめです。相場の状態をかなり明らかにします。

DT-ZigZag-ATR DT-ZigZag-ATR

ジグザグとATRの組み合わせです。トレンドフェーズを判断させます。

StochasticONpricePrice StochasticONpricePrice

直接価格チャートに表示されるストキャスティクスです。

ACD_PV ACD_PV

インディケータACD_PVは、ピボットポイントに関連しています。