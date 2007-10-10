CodeBaseРазделы
ACD_PV - индикатор для MetaTrader 4

Так же относится к группе (PIVOT) - Точка Разворота.


Digital MACD Digital MACD

Ещё одна версия цифрового индикатора.

Сила тренда (стоп лосс) Сила тренда (стоп лосс)

Индикатор основан на сравнении текущей цены закрытия и шести простых скользящих средних с периодами 10 20, 30, 40, 50 и 60. Значения индикатора фиксированные: -100, -66, -33, 0, 33, 66, 100.

3end 3end

Показывает когда вам надо покупать, когда продавать. Позиция открывается при изменении цвета индикатора: появилась зелёеая точка - покупаем, появилась красная точка - продаем.

LSMA_AppliedPrice LSMA_AppliedPrice

Индикатор LSMA Applied Price.