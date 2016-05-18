コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DT-ZigZag-Lauer - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: klot

ジグザグによってレベルを描画する面白い試みです。相場を感じにくい方におすすめです。相場の状態をかなり明らかにします。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7212

DT-ZigZag-ATR DT-ZigZag-ATR

ジグザグとATRの組み合わせです。トレンドフェーズを判断させます。

GannZigZag GannZigZag

ギャンアングルが含まれるジグザグです。

Kazakh Boa Kazakh Boa

特殊の特徴をもつジグザグです。

StochasticONpricePrice StochasticONpricePrice

直接価格チャートに表示されるストキャスティクスです。