Индикаторы

DT-ZigZag-Lauer - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
16142
16142
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: klot

Небезынтересная попытка делать уровни из показаний ЗигЗага. Очень советую использовать данный индикатор, если вы не «чувствуете» рынок. Индикатор дает очень четкий вид рынка.



