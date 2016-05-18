無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
GannZigZag - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1070
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者：不明
ギャンアングルが含まれるジグザグです。
ギャンアングルが含まれるジグザグです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7210
5 _34_5
インディケータ 5 34 5StrangeIndicator
オシレータ系のインディケータです。
DT-ZigZag-ATR
ジグザグとATRの組み合わせです。トレンドフェーズを判断させます。DT-ZigZag-Lauer
ジグザグによってレベルを描画する面白い試みです。相場を感じにくい方におすすめです。相場の状態をかなり明らかにします。