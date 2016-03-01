無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BBwithFractdev - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 1020
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: イーゴリ・キム aka KimIV
正確に言えば、「偏移分数係数のあるボリンジャーバンド」です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7181
