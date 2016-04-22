Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
BBhisto - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: Nick Bilak
Eine der interessantesten Änderungen der Bollinger Bänder. Es zeigt die Standardabweichung in einer Balken-Darstellung.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7183
BBsqueeze
Ein weiterer Indikator basierend auf den «Bollinger Bänder». Gut für die Anzeige «Wo ist der Trend ist, und wo geht's seitwärts».BBwithFractdev
Genau, "Bollinger-Bänder mit einer Bruchzahl als Multiplikator der Abweichung."
3-line MACD
Dieser Indikator ergänzt eine Glättung der Kurve des MACD.StocRSI
Überlagerung der Stoch und RSI. Einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren. Dies ist der am meisten Glück und Nutzen bringender Indikator.