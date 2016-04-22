CodeBaseKategorien
Indikatoren

BBhisto - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor
Ansichten:
860
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
bbhisto.mq4 (2.65 KB) ansehen
Autor: Nick Bilak

Eine der interessantesten Änderungen der Bollinger Bänder. Es zeigt die Standardabweichung in einer Balken-Darstellung.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7183

