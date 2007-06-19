Предлагаю Вашему вниманию скрипт для расчета третьей волны Эллиота по алгоритму,предложенному Б.Вильямсом в книге "Торговый хаос"

(Комментарий к рисунку 7-15 в указанной книге)

Данный скрипт использует стандартный объект OBJ_EXPANSION ( расширение Фибоначчи)

Для расчета необходимо перенести созданный скриптом объект первой координатой на предполагаемое Вами начало первой волны (для бычьего варианта на цену Low бара, вторую координату на High бара где предполагается конец первой волны и начало второй, третью координату на цену Low предполагаемый конец второй волны.

(Для медвежьего варианта цены должны быть у первой координаты High, у второй Low, у третьей High)

Скрипт сам распознает бычий и медвежий вариант третьей волны Эллиота.

Красными крестиками отмечена цена для связки (цена/время) где "должна" закончится "предполагаемая" третья волна.

И еще: для более точного расчета необходимо "достаточное" количество баров в первой и второй волнах

P.S. Если понравится данный скрипт то возможно сделаю и для расчета пятой волны Эллиота по сформировавшимся третьей и четвертой.