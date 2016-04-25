请观看如何免费下载自动交易
介绍基于比尔·威廉姆斯在其书中 "混沌交易" 提出的算法来计算艾略特第三浪的脚本。
(注释在书中的图例 7-15)
脚本使用标准 OBJ_EXPANSION 对象 (斐波那契扩展)
为了开始计算, 必须移动脚本所创建对象的第一个坐标至假定的第一浪开始的柱线低点 (对于牛市), 第二个坐标移到期望的第一浪结束, 第二浪开始的柱线高点。第三个坐标应移到期望的第二浪的低点。
(对于熊市, 坐标价格必须是 - 第一个高点, 第二个低点, 第三个高点)
脚本自动检测埃洛特第三浪是牛市或熊市。
红十字标记出 "推断的" 第三浪 "应该" 结束所在的价格比率 (价格/时间) 。
更多: 为了更精确计算脚本需要在第一和第二浪里有 "足够" 数量的柱线。
附言,如果您喜欢这个脚本, 它也许能够基于第三和第四浪计算埃洛特第五浪。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7156
