Präsentiert wird das Skript für die Berechnung der dritten Elliott Welle basierend auf dem Algorithmus von Bill Williams in seinem Buch "Trading Chaos".

(Kommentar zur Abbildung 7-15 in diesem Buch)

Dieses Skript verwendet das Standard-OBJ_EXPANSION Objekt (Fibonacci-Erweiterung)

Für die Berechnung ist es notwendig die erste Koordinate des Objektes dieses Skripts an den angenommenen Anfang der ersten Welle auf das Tief der Bar (für 'bullish'-Version) zu setzen, die zweite Koordinate auf das Hoch jener Bar, auf der die erste Welle erwartungsgemäß endet und die zweite beginnt. Die dritte Koordinate sollte auf das Tief des erwarteten Endes der zweiten Welle gesetzt werden.

(Für die 'bearish'-Version müssen die Preise für die erste Koordinaten das Hoch, für die zweite das Tief und die dritte das Hoch sein)

Das Skript erkennt automatisch die 'bullish' und 'bearish' Versionen der dritten Elliott-Well.

Die roten Kreuze markieren den Preis für das Verhältnis (Preis/Zeit), wo die "vermeintlich" dritte Welle enden "sollte".

Und mehr: für eine genauere Berechnung benötigt das Skript eine "ausreichende" Anzahl von Bars für die erste und zweite Welle.

P.S. Wenn Ihnen dieses Skript gefällt, könnte es möglich sein, ein weiteres für die Berechnung der fünften Elliott-Welle auf Basis der vollendeten dritten und vierten Welle.