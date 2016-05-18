無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RSI_BANDS_MA - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1025
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
RSIに基づいてMAが計算され、ボリンジャーはチャネルを表示します。
RSIが買われ過ぎゾーンに入り、移動平均を割るタイミングで「売り」をします。買い取引参考はその逆です。また、価格チャートにあるMAと一期間の移動平均のダイバージェンスが描画されます。幾つかの時間軸で使うのをおすすめします。推奨: 日足、4時間足、1時間足、5分足。
RSI_BANDS_MA
最新のバージョンでは、遅延に関するバグを修正しました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7158
エリオット波動の第3波の計算
エリオット波動の第3波を計算するスクリプトです。4 Period MA
インディケータの移動平均線のための期関数を表示します。
フィボナッチによる移動チャネル
フィボナッチレベルによる移動チャネルです。4Period_RSI_Arrows
インディケータ 4Period RSI Arrows