RSI_BANDS_MA

RSIに基づいてMAが計算され、ボリンジャーはチャネルを表示します。



RSIが買われ過ぎゾーンに入り、移動平均を割るタイミングで「売り」をします。買い取引参考はその逆です。また、価格チャートにあるMAと一期間の移動平均のダイバージェンスが描画されます。幾つかの時間軸で使うのをおすすめします。推奨: 日足、4時間足、1時間足、5分足。