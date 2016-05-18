コードベースセクション
RSI_BANDS_MA - MetaTrader 4のためのインディケータ

RSIに基づいてMAが計算され、ボリンジャーはチャネルを表示します。

RSIが買われ過ぎゾーンに入り、移動平均を割るタイミングで「売り」をします。買い取引参考はその逆です。また、価格チャートにあるMAと一期間の移動平均のダイバージェンスが描画されます。幾つかの時間軸で使うのをおすすめします。推奨: 日足、4時間足、1時間足、5分足。

RSI_BANDS_MA


最新のバージョンでは、遅延に関するバグを修正しました。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7158

